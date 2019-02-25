Москва, 25 февраля, 2019, 07:19 — ИА Регнум. На лондонской бирже ICE 22 февраля продолжился умеренный рост цены на нефть Brent. К закрытию торгов баррель нефти марки Brent вырос в цене на 0,04%, до $67,06, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Вечером 22 февраля вышли еженедельные данные от Baker Hughes, согласно которым количество активных буровых установок в США за неделю сократилось на четыре единицы, до 853. Технический комитет ОПЕК+ сообщил о том, что в январе план по сокращению добычи участниками соглашения был выполнен на 83%. Хотя данные положительны для рынка, но в пятницу было похоже, что нефтяной рынок просто устал расти и намерен взять передышку. Но, по-видимому, ненадолго.

В выходные дни министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что мировой рынок нефти придет в равновесие к началу апреля. Он также осторожно заметил, что надеется, что проблемы Ирана и Венесуэлы не приведут к дефициту предложения нефти на мировом рынке.

После таких заявлений на текущей неделе рост до $68 за баррель вполне вероятен. На сегодня, 25 февраля, прогноз по цене нефти Brent повышается до уровня $67−68 за баррель.

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