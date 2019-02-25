Луганск, 25 февраля, 2019, 07:27 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ шесть раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв четыре населённых пункта на территории ЛНР, заявили 25 февраля в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

Под обстрелом оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе посёлков Желобок, Калиново, Калиново-Борщеватое и Лозовое.

По Желобку украинские силовики выпустили две мины калибра 82 мм со стороны посёлка Крымское.

Населённый пункт Калиново был обстрелян с трёх сторон. ВСУ выпустили в общей сложности 14 мин калибра 120 мм, 20 мин калибра 82 мм. В ходе обстрелов дважды применялось оружие БМП.

Калиново-Борщеватое и Лозовое обстреляли из гранатомётов разных типов и крупнокалиберного стрелкового оружия.

В результате обстрелов ВСУ никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет.

Напомним, сутками ранее семь раз обстреляли территорию ЛНР, выпустив 57 единиц боеприпасов.

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Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что на Украине травят всех политиков, готовых на диалог с Донбассом. Он призвал страны-гаранты выполнения Минских соглашений оказать давление на украинскую сторону и принудить её к мирным переговорам напрямую с ДНР и ЛНР.

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