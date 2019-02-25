Москва, 25 февраля, 2019, 07:13 — ИА Регнум. Рубль отыграл 22 февраля минимальные потери, нанесенные ему 21 февраля долларом, и продолжил укрепляться к евро. Хотя утром уверенный рост рубля к доллару был под сомнением, доллар на открытии торгов попытался дернуться вверх, но потом был успешно остановлен. На закрытии торгов рубль вырос к доллару на 0,27%, до 65,39 руб., а к евро — на 0,3%, до 74,09 руб., заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

Рублю оказывают поддержку три основных фактора: налоговый период, прогресс на переговорах США и Китая по прекращению торговой войны, а также высокая цена на нефть, которая находится на максимуме за три месяца.

Цена нефти марки Brent продолжила 22 февраля умеренно расти и в результате поднялась на 0,04%, до $67,06 за баррель. Курс евро к доллару 22 февраля незначительно снизился, на 0,01%.

Исходя из действия трех указанных факторов роста рубля, прогноз по курсу доллара на сегодня, 25 февраля, снижается до 65−66 руб., а по курсу евро остаётся прогноз без изменений: 74−75 руб.

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