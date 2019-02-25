Пекин, 25 февраля, 2019, 07:07 — ИА Регнум. Государственная метеообсерватория Китая прогнозирует смог в ряде восточных районов Китая и снег в западных районах в ближайшие дни, сообщает 24 февраля агентство Синьхуа.

Снегопад

Густой смог окутает северные и восточный районы Китая, включая провинции Хэбэй и Шаньдун вплоть до 28 февраля, сообщили в Национальном метеоцентре Китая. Смог накроет провинции Хэнань, Аньхой, Цзянсу, Хубэй и город центрального подчинения Шанхай, снизив видимость в некоторых районах до менее чем 200 метров.

В это же время снегопады накроют западные районы Китая, включая провинции Цинхай и Ганьсу, а также Тибетский автономный районы. Дожди же прольются юге страны. Плохая погода может нарушить движение транспорта, предупреждают синоптики. Особенно это чувствительно в период транспортного бума после Китайского Нового года, который продлится до 1 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за снегопадов на северо-востоке Китай, которые обрушились на провинции Ляонин и Цзилинь в середине февраля, было нарушено движение автомобильного транспорта, закрыты некоторые автомагистрали.