Якутск, 25 февраля, 2019, 07:34 — ИА Регнум. Правоохранительные органы просят проверить на коррупционность действия руководителей якутской епархии — её подозревают в отмывании денег под прикрытием ремонта Троицкого собора, расположенного в столице республики. Открытое обращение с описанием положения дел в епархии и просьбу о проверке изложил сторож Никольского храма Евгений Смирнов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Перов Василий Григорьевич. Чаепитие в Мытищах, близ Москвы. 1862

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«Мне кажется, что налоговые отчисления со всех приходов Якутии, включая Никольский храм, в котором я работаю, как раз-таки отмываются архиепископом Романом и строительным отделом, который находится в его ведомстве. Весьма надеюсь, что ошибаюсь, и готов просить прощения, если это не так, но я делаю открытое, публичное заявление: проверить Якутскую епархию на предмет отмывания денежных средств с Троицкого собора, который является объектом культурного наследия», — говорится в обращении, поступившем от Евгения Смирнова в редакцию ИА REGNUM.

Он работает сторожем в Никольском храме. Подозрения, что руководство епархии распоряжается деньгами в свою пользу, начали возникать у него в связи с тем, что сотрудникам Никольского храма на несколько месяцев задерживают зарплату.

«Настоятель храма протоиерей Алексей Зарубин объяснял это тем, что храм обложен ежемесячным налогом в 400 тыс. рублей, которые необходимо было уплачивать управлению Якутской епархии на её содержание, то есть на содержание самого Владыки Романа и его подданных, которых он привёз с собой. Это действительно было так, и остаётся по сей день! Естественно, что это не под силу храму и по этой причине и были задержки. Я терпел, как и все в нашем храме. Но всякому терпению приходит конец. Тем более, я семейный человек, и так как своего жилья у нас нет, мы вынуждены арендовать его. С приходом нового настоятеля — иеромонаха Гермогена Рубцова, он тоже человек из команды владыки Романа, приехавший к нам из Москвы, я думал, что ситуация изменится, но она не только не изменилась, но даже ухудшилась», — сообщил Евгений Смирнов.

Он признаётся, что готов был ждать зарплаты, как и все остальные сотрудники, если бы не грубость, которой ответил новый настоятель Никольской церкви иеромонах Гермоген архиепископ Роман на просьбу выдать заработанные деньги. Евгений Смирнов обратился в Московскую Патриархию, и в Государственную инспекцию по труду в Якутии, но в епархии сообщили, что он сам не приходил получать зарплату.

«Епархия, как известно, не бедствует, и деньжата у неё водятся, да и немалые, судя по тому, сколько раз в год сам Владыка и его приближённые летают в отпуск, — уверен сотрудник Никольского храма. — Но если существует систематическая невыплата заработной платы, откуда у монахов столько денег для поездок на море, несколько раз в год, да ещё в зимнее время, и я думаю, что наверняка за границу? Мне стало известно, что в епархии не всё чисто с финансами».

К Евгению Смирнову попали документы (они есть в распоряжении редакции ИА REGNUM ), из которых следует, что некая строительная фирма работала на объекте «Троицкий собор» в Якутске. Если верить этим бумагам, якутская епархия получила на ремонт этого храма около 106 млн рублей.

«Но ведь вы все видите, в каком состоянии находится этот древний храм! Я делаю открытое, публичное заявление: проверить Якутскую епархию на предмет отмывания денежных средств с Троицкого собора, который является объектом культурного наследия. Насколько мне известно, реставрацией объекта культурного наследия РФ, каковым является Троицкий собор, может заниматься организация, имеющая соответствующую лицензию. Судя по этим соглашениям, реставрацией занималась сама Якутская епархия, посредством некоей организации, у которой нет лицензии на производство реставрационных работ. Отмыванием денег у нас в епархии заправляет на протяжении многих лет, как мне кажется, начальник строительного отдела при Якутской епархии Лина Лахмостова. О ней уже давно, не первый год идёт нехорошая молва, как о человеке, который пришёл трудиться в церковь не во славу Божию, а для личного обогащения. Может всё-таки стоит когда-то положить этому конец, и не отмалчиваться, и не роптать за кулисами, а проявить мужество, силу воли и показать на того, кто живёт неправедным путём и обогащается за счёт Церкви, за счёт нас с вами, прихожан, которые, покупая свечки и подавая записки, не думают о том, в чей карман и на какие нужды уходят эти деньги?», — рассуждает Евгений Смирнов.

Он заверяет, что не имеет цели «поливать грязью Святую Церковь — она мне дорога также, как и всем искренним христианам».

«Но если проблему не решить, то она ещё надолго останется гноящейся раной на теле нашей родной Матери Церкви. Мне стыдно за таких людей и за то, что мне приходится излагать здесь! Но другого выхода я не вижу. И только из глубокой боли души моей о нашем Отечестве и Матери нашей Церкви, я призываю к законному разрешению данной проблемы», — написал в своём обращении Евгений Смирнов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее якутская епархия прославилась на всю Россию скандалом с иеромонахом отцом Мелетием (Андрей Ткаченко), работавшим директором Свято-Иннокентьевской православной гимназии в Якутске и приговорённым к 17 годам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста. Узнав об этом в епархии заявили, что молятся о даровании сил и терпения пострадавшим от действий иеромонаха. Судом доказано, что отец Мелетий совершил 87 особо тяжких преступлений в отношении детей. Вменяемость иеромонаха подтверждена, своей вины он не признаёт. Решение суда основано на множестве сложных судебномедицинских и психологосоциальных экспертиз.