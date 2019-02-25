Соликамск, Пермский край, 25 февраля, 2019, 06:50 — ИА Регнум. В Соликамске Пермского края вечером 24 февраля стреляли в депутата Заксобрания региона Илью Кузьмина (КПРФ). О покушении он заявил на своей странице в соцсети, оставив видео, где отметил, что чудом уцелел, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Жмурки». реж Алексей Октябринович Балабанов. 2005. Россия 90-е

По словам парламентария, если бы он не поскользнулся, то второй выстрел пришёлся бы в голову. Правоохранители уже работают по делу о покушении на жизнь депутата. В интернете опубликована также фотография, где депутат продемонстрировал изрешеченный дробью капюшон куртки.

Руководитель фракции КПРФ Заксобрания Прикамья Ксения Айтакова отметила, что в ближайшее время партия объявит о пресс-конференции по поводу ЧП. Партсоратники Кузьмина просят жителей Соликамска, которые стали очевидцами, поделиться с правоохранительными органами информацией.

«Просто кошмар происходит в Пермском крае!!! Настоящее возвращение 90-х!» — сказала Айтакова. По её словам, коллега пребывает в шоковом состоянии.

По данным информресурсов, Илья Кузьмин приехал на деловую встречу, которую ему назначил неизвестный по телефону. Когда депутат выходил из машины, то стоявший неподалёку мужчина развернулся и начал стрелять.

Добавим, Илья Кузьмин избран 18 сентября 2016 года в Заксобрание Пермского края от КПРФ. Согласно данным официального сайта краевого парламента, с 2009 года по настоящее время политик является руководителем девелоперской компании «АБС» в Соликамске. Также Кузьмин — член комиссии по вопросам противодействия коррупции в Пермском крае.