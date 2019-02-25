Новосибирск, 25 февраля, 2019, 06:29 — ИА Регнум. Новосибирская область увеличит финансирование обозначенных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию инициатив по поддержке села, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Умирающая деревня

Напомним, что 20 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе. Глава государства выразил свою позицию по ключевым направлениям внутренней и внешней политики, а также огласил важнейшие решения, принятые им в соответствии со своими полномочиями.

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«В Новосибирской области на 20% в 2019 году вырастет финансирование программы устойчивого развития сельских территорий — объём финансирования превысит полмиллиарда рублей. Повышение качества жизни тружеников села отметил президент в послании Федеральному собранию РФ 20 февраля», — уточнили в новосибирской областной администрации.

Таким образом в текущем году финансирование мероприятий в рамках программы по поддержке села составит 513,9 млн рублей. На улучшение жилищных условий будет направлено 85,2 млн рублей — на них должны быть построены 5741,5 кв. м жилья. На строительство автомобильных дорог — 262,0 млн рублей, которые пойдут на строительство 12,7 км дорог в Баганском районе. На развитие газификации планируется выделить 129 млн рублей (53 км газопроводов в Ордынском районе), на развитие водоснабжения — 37,7 млн рублей (15 км водопроводов в Доволенском и Искитимском районах).

По словам министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, программа устойчивого развития сельских территорий в регионе реализуется планомерно.

«В сельской местности строятся газопроводы, новые дороги, а главное — жилье. Правительство региона за счёт средств федерального и областного бюджетов предоставляет социальные выплаты для строительства жилья, в том числе для молодых семей и специалистов», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в своём послании Федеральному собранию Владимир Путин сказал, что правительство РФ в 2019 году должно принять программу развития сельских территорий, которая должна заработать с 1 января 2020 года.