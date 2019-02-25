Пермь, 25 февраля, 2019, 06:22 — ИА Регнум. Сборная России по баскетболу одержала победу над командой Финляндии в отборочном матче чемпионата мира — 2019. Встреча завершилась со счётом 91:76.

Баскетбольный мяч

Сборная России проигрывала на протяжении всего матча. После третьей четверти отрыв финнов составлял семь очков. Однако в завершающей четверти российские баскетболисты смогли не только сократить отрыв, но вырвать победу.

Самым результативным игроком матча стал защитник сборной России Дмитрий Кулагин, набравший 22 очка. В составе финской команды наибольшую результативность показал форвард Джамар Уилсон, на счету которого 18 очков.

Таким образом, сборная России заняла второе место в группе К и пробилась на чемпионат мира — 2019, который пройдёт в Китае.

Сборная России — Сборная Финляндии — 91:76 (16:28, 21:10, 21:27, 33:11).

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