США меняют решение по Сирии, ЕП — по Гибралтару: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 25 февраля, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- США изменили решение по выводу войск из Сирии;
- Россия не знает о рамочном соглашении по мирному договору с Японией;
- Мадуро назвал президента Колумбии дьяволом с лицом ангела;
- Европарламент отказался называть колонией Гибралтар;
- Facebook заблокировал публикацию блогера из России.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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