Москва, 25 февраля, 2019, 05:48 — ИА Регнум. Российские истребители трижды за неделю отправлялись в полет, чтобы препятствовать возможному нарушению воздушного пространства России. Об этом сообщает 25 февраля газета «Красная звезда».

Mil.ru Российский истребитель-перехватчик МиГ-31

Воздушную разведку против РФ вели 15 летательных аппаратов. Нарушений российских границ не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля истребитель-перехватчик ВКС РФ Су-27 отправился в полет над Балтийским морем после обнаружения приближающегося к границам России иностранного летательного аппарата — самолета радиотехнической разведки «Гольфстрим» ВВС Швеции. Истребитель приблизился к шведскому самолету на безопасное расстояние, идентифицировал его и позднее вернулся на базу. Власти Швеции, однако, заявили об «опасном» сближении двух самолетов.

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