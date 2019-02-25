Москва, 25 февраля, 2019, 05:30 — ИА Регнум. Как только на Украине было поднято знамя нациста Степана Бандеры, народ Украины получил право на восстание, заявил 24 февраля лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Andrew Butko День Победы в Донецке. 2014

Говоря о восстании украинского народа в Донбассе против тирании, эксперт отметил, что оно было полностью легитимно именно потому, что пришедшая незаконным путем государственного майданного переворота новая власть взяла на вооружение идеологию бандеровского террора против всех несогласных.

«Все понимают, что как только называется имя Бандеры, речь идет о кровавом насилии, а как только речь идет о кровавом насилии, всё нелегитимно, и в этот момент народ имеет право на восстание. Он это восстание осуществил, тогда его стали подавлять с помощью тяжелой техники по мирному населению. Потому что это и есть Бандера. Тогда стали орать: «четыреста пятьдесят тысяч амеб, колорад, уничтожим всех». Вот это шовинистическая геноцидная логика Бандеры лежит сейчас в основе государственной идеологии Украины», — заявил политолог.