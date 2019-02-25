Москва, 25 февраля, 2019, 05:15 — ИА Регнум. Украинские бандиты, получив власть в стране, так и остались таковыми, упиваясь насилием. Они начали продавать Западу один-единственный товар — когтистого и зубастого антирусского зверя по прописям нациста Степана Бандеры, заявил 24 февраля лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Mil.gov.ua Украинские силовики

По словам Кургиняна, украинские бандиты, которые не знали ничего серьезней кастета или пистолета Макарова, вдруг получили в свои руки весь карательный аппарат государства с тяжелыми бомбардировщиками и ракетными комплексами, и начали этот аппарат применять так, как они ранее применяли кастет, не делая в этом никакого различия.

«Они когда по своему населению начали бить, у них было упоение от одного — насилия. Они не понимают ничего во власти, кроме насилия. Что они говорят Западу? Они говорят: поэтому Бандера… Это есть больная точка, которую не хотят ощутить, а она лежит в основе всего. Что такое Бандера — это власть как насилие, беспредельное: уничтожение, страх, террор. Это главные идеологические основания бандеровщины», — заявил политолог.

По его словам, украинская бандитская элита обещает Западу, что создать у себя «страшного когтистого монстра» именно с опорой на бандеровскую идеологию, которая только единственная в стране и способна обеспечить необходимые основания для террора.

«Почему нужен Бандера? Не будет Бандеры — не будет монстра, быстро образумится общество, если его террористически всё время не вести в определенном направлении. Нужен монстр, его продали в качестве товара. Ничто другое не продается: ни толерантность, ни прозападнось, ничто», — продолжил эксперт, добавив, обращаясь к украинским гостям студии, что главная проблема украинской государственности не Россия, не Путин, а они сами — криминальная украинская элита с антигосударственным мышлением мелкого бандита.