Бразилиа, 25 февраля, 2019, 05:18 — ИА Регнум. Туша мертвого горбатого кита была найдена в лесу в бразильском штате Пара. Об этом сообщает портал LiveLeak, видео с места событий доступно для просмотра в YouTube.

Кит

Кита обнаружили на побережье острова Маражо. В длину он достигает 11 м, в ширину — шести метров.

Местный департамент здравоохранения, санитарии и окружающей среды создал специальную группу, которой предстоит выяснить, как горбатый кит попал в чащу леса. Причину смерти животного специалисты пока не установили.

Как сообщало ИА REGNUM, множество белух и косаток находятся в «китовой тюрьме» в Приморском крае. Они были незаконно выловлены летом 2018 года в Охотском море.

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