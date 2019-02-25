Петропавловск-Камчатский, 25 февраля, 2019, 05:12 — ИА Регнум. На Камчатке зарегистрированы случаи гриппа А (H3N2), так называемого «гонконгского» гриппа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадора.

Болезнь

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«Эпидситуация по гриппу и ОРВИ оценивается как благополучная: заболеваемость в целом, по совокупному населению, и по отдельным возрастным группам не превысила недельные эпидпороги. За истекшую неделю снизилось число случаев лабораторно подтвержденного гриппа А (H1N1)2009 до 11 по сравнению с предыдущей неделей. Впервые в текущем эпидсезоне появились случаи лабораторного подтвержденного гриппа А (H3N2)», — рассказали специалисты камчатского ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ситуация по гриппу и ОРВИ в России оценивается как эпидемия средней интенсивности.

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