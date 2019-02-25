Магадан, 25 февраля, 2019, 05:02 — ИА Регнум. В Магаданской области руководители ряда бюджетных предприятий и учреждений выдают сотрудникам зарплату ниже, чем положено. Такое предположение сделал глава региона Сергей Носов по итогам приёма по личным вопросам, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он просит жителей области, считающих, что им недоплачивают, присылать ему расчётные листы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мало денег

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Губернатор назвал недопустимой ситуацию, когда вместе с повышением окладов работникам без всяких оснований снижают премии, и в итоге зарплата становится меньше, чем была.

«Заставим поправить. Минфин отчитался, что деньги доведены. Значит проблемы на конкретных предприятиях и в учреждениях. Будем разбираться», — обещал Сергей Носов.

В частности, вопросы возникли с начислением зарплат работников психоневрологического диспансера.

«Проверим как проходит начисление заработных плат. Это касается всех руководителей̆, которые считают, что могут по своему усмотрению распоряжаться деньгами людей̆. Я прошу жителей̆ Магаданской̆ области, которые считают, что оплаты идут с ошибкой̆, прислать расчётные листы за последние два — три месяца в личные сообщения или на электронную почту», — написал Сергей Носов в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях бюджетники просили Сергея Носова: «Не повышайте нам зарплаты, пожалуйста!».

«Мы после майских указов в недоумении, почему-то их выполнили за наш счёт (оклады повысили, но поснимали ночные, стаж, вредность, отпускные на ставку), и мы очень боимся, что после очередного повышения нам нечего будет получать», — писали люди губернатору.