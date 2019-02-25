Москва, 25 февраля, 2019, 04:49 — ИА Регнум. Украине нужна бандеровская идеология для того, чтобы осуществлять внутренние репрессии, и для «окончательного решения русского вопроса», а нынешний президент страны Пётр Порошенко на выборах борется не за деньги, а за жизнь, заявил 24 февраля лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

President.gov.ua Пётр Порошенко

По словам эксперта, всем понятно, что с точки зрения евроинтеграции нацист Степан Бандера, как идеологический ориентир Украины, Западу неудобен, поскольку всегда проще сделать ставку на «демократические ценности» и толерантность и говорить о том, что «тоталитарная Россия» хочет эти ценности попрать. Но на флаг подымается Бандера, который вызывает неприятие и у поляков, и у венгров, и у прочих. Но это делается, и делается осознанно.

«Но он нужен. Он нужен не потому, что он незаменим с точки зрения народа… Он нужен, потому что без него невозможно осуществить две вещи: репрессии внутри Украины, репрессивный режим… второе — абсолютную очевидную и окончательную антимоскальскость. И третье, в сущности — обеспечение ударного отряда этой антимоскальскости», — заявил Кургинян.

Как отметил эксперт, многие говорят о том, что на Украине разворачивается предвыборное шутовство и балаган, что, в сущности, так и есть, но шутовство это кровавое. И как только Порошенко поймет, что он начинает терять позиции, он проявит животную жестокость и кровавую цепкость в борьбе за власть.

«Он борется за нее не так, как все остальные [кандидаты в президенты Украины]… Он борется так, будто бы здесь решается всё. И это действительно решается: если он проигрывает… он проигрывает жизнь и все остальное. И при том, что он десять раз шут балаганный… при этом в нём есть страшная витальная сила борьбы за свою шкуру, за выживание. И в этом смысле он их всех кроет… Они все борются за бабки, а он — за жизнь», — закончил мысль политолог, добавив, что не стоит преуменьшать ни опасности со стороны Порошенко, ни его возможностей.

Напомним, что выборы президента Украины намечены на 31 марта 2019 года. В числе кандидатов имеется более 40 фамилий, включая заклятых внутренних врагов Порошенко в лице, к примеру, Юлии Тимошенко.