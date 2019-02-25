Казань, 25 февраля, 2019, 04:40 — ИА Регнум. Из республиканского бюджета на капитальный ремонт здания министерства труда, занятости и социальной защиты Татарии, стоящего на улице Волгоградская, 47 в Казани, планируют потратить свыше 100 млн рублей. Подрядчика определят в рамках аукциона, который намечен на 14 марта 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Начальная цена лота на выполнение строительно-монтажных и прочих работ по капитальному ремонту, в том числе установку и монтаж оборудования, а также благоустройство прилегающей территории составляет 100 916 860 рублей. Заказчик — государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» (ГКУ «Главинвестстрой РТ»), работы должны быть закончены до 30 апреля 2020 года.

«Заказчиком, в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, установлено требование к подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в об объеме 40% от цены контракта», — отмечается в документации.

Непосредственно на ремонтные работы определена сумма чуть более 84,097 млн рублей, остальные средства пойдут на иные работы, включая оснащение оборудованием.

В задачи исполнителя входит ремонт инженерных сетей и наружных сетей электроснабжения в здании общей площадью 5800 кв. м, замена слаботочных систем, общестроительные работы, ремонт кровли площадью 1100 кв. м, ремонт двух входных групп, замена дверей и окон, мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в здание, ремонт фасада, отделочные работы, а также благоустройство территории площадью 14 тыс. кв. м.