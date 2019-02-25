Париж, 25 февраля, 2019, 04:53 — ИА Регнум. Принадлежавшая советскому космонавту Юрию Гагарину ручка, а также его автограф и снимки будут проданы на торгах аукционного дома Cazo во Франции. Об этом сообщают организаторы аукциона.

Robert Couse-Baker Юрий Гагарин

Перьевая ручка и страница текста, написанная рукой Гагарина, составляют один лот. Он оценивается в 15−20 тыс. евро. Черная ручка, изготовленная в 1959 году, украшена вставками из желтого металла, она выполнена в виде ракеты и закреплена в черном цоколе. К ней прилагается поздравительный текст, который первый космонавт адресовал советским морякам и речникам.

Второй лот включает 12 фотографий, сделанных за три дня до трагической гибели космонавта — 24 марта 1968 года. Фотограф запечатлел Юрия Гагарина, его жену Валентину и двух дочерей. Одиннадцать из этих снимков ни разу не публиковались.

Аукцион проходит в режиме-онлайн до 3 марта.

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