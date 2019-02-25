Москва, 25 февраля, 2019, 04:17 — ИА Регнум. Платежи с помощью банковских карт в России чаще всего совершают в Москве и Подмосковье. Наличные более всего популярны у жителей регионов Северного Кавказа, следует из данных РИА Рейтинг.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

По состоянию на 1 октября 2018 года жители России владели в общей сложности 268 млн действующих банковских карт. За 12 предшествующих месяцев они выполнили при помощи карт 43% платежей (+7% к 2017 году).

В Москве и Московской области картами расплачиваются в 85% случаев. Среди лидеров рейтинга — Магаданская область (60% платежей), в десятку также вошли Иркутская и Калининградская области, Санкт-Петербург, Томская область, Камчатский край, Коми, Тува и Мурманская область (от 47% до 59% платежей).

Реже всего картами пользуются в Чечне (1,8%) и Дагестане (1,9%). В конец списка попали также Крым и Севастополь, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Карачаево-Черкесия.