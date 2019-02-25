Москва, 25 февраля, 2019, 04:03 — ИА Регнум. Сильный ветер, снег и гололёд в Москве 25 февраля сделают дорожную обстановку более сложной, чем обычно. Водителям нужно быть аккуратнее, говорится в сообщении столичного Центра организации дорожного движения в Twitter.

Nikolay Bondar Гололёд

Синоптики обещают москвичам усиление ветра, снегопад и обледенение поверхности земли. Автомобилистам следует внимательно выбирать места парковки — подальше от рекламных конструкций, шатких заборов и деревьев, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля в столичном регионе действует «желтый» уровень предупреждения о погодной опасности из-за сильного западного и северо-западного ветра с порывами до 15 м/с. Ожидается температура +1…+3 °C.

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