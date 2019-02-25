Вашингтон, 25 февраля, 2019, 03:49 — ИА Регнум. Повышение таможенных пошлин США на продукцию из КНР отложено, такое решение принял американский президент Дональд Трамп по итогам прошедших в Вашингтоне двусторонних переговоров, касавшихся урегулирования торговых споров. Об этом говорится в сообщении Трампа в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Дональд Трамп

Глава США отметил, что переговоры с китайской стороной оказались «очень продуктивными». Запланированное на 1 марта повышение ввозных пошлин пока отложено.

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Трамп отметил также, что готов принять председателя КНР СиЦзиньпина в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. Он пояснил, что при достижении большого прогресса на переговорах стороны смогут заключить торговое соотношение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что в результате переговоров американской и китайской сторон наметились позитивные сдвиги.