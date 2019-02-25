Богота, 25 февраля, 2019, 03:35 — ИА Регнум. Главы консульств Колумбии в четырех городах Венесуэлы пешком пересекли границу и вернулись на родину. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на колумбийскую миграционную службу.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Венесуэлы

Отмечается, что консулы возглавляли дипмиссии в Сан-Антонио, Сан-Кристобале, Пуэрто-Аякучо и Сан-Карлос-дель-Сулии. Все они прошли через пропускные пункты 24 февраля. О своем возвращении в Боготу ранее заявил временный поверенный в делах Колумбии в Венесуэле Херман Кастаньеда.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что дипломатические отношения с Колумбией разорваны. Он отвел колумбийским дипломатам 24 часа на то, чтобы покинуть страну. Напомним, власти Колумбии признали временным главой Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

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