Москва, 25 февраля, 2019, 03:19 — ИА Регнум. Жалобу на депутата Госдумы Виталия Милонова («Единая Россия»), позволившего себе резкие высказывания в адрес лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, направил в думскую комиссию по этике адвокат музыканта Константин Добрынин. Об этом сообщают «Известия».

Sm alien Виталий Милонов

В обращении говорится, что депутат систематически допускает оценочные замечания в отношении группы. Так, ранее в интервью парламентарий назвал творчество группы «отрыжкой пивника», а самого Шнурова — «матерящимся быдлом» и «животным».

Кроме того, депутат обвинил музыканта в пропаганде алкоголизма и призвал запретить в России творчество группы «Ленинград». Добрынин попросил комиссию Госдумы проверить публичные высказывания парламентария в СМИ.

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