Ватикан, 25 февраля, 2019, 02:52 — ИА Регнум. Борьба с педофилией среди священнослужителей должна стать возможностью для их очищения. Об этом заявил папа Римский Франциск, завершая встречу католических иерархов по проблеме защиты несовершеннолетних в церкви.

Насилие

Лучшее, что может дать церковь людям, пострадавшим от сексуального насилия, это обсуждение, способность учиться и слушать, помогать и защищать. Любое насилие в отношении детей, а особенно сексуальное, необходимо искоренить общими усилиями, отметил понтифик.

Настал час для совместной работы, нужно изжить это зло человечества, подчеркнул папа Римский. Необходимые меры нужно применять и на международном уровне, и на уровне церкви.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ватикане предложили 21 способ борьбы с совращением несовершеннолетних служителями церкви.