Сакраменто, США, 25 февраля, 2019, 02:37 — ИА Регнум. Житель США по имени Крейг Коли получит $21 млн в качестве компенсации за 39 лет, проведенные в тюрьме без вины. Об этом сообщает телеканал ABC.

Флаг США

В 1978 году 31-летнего Коли признали виновным в убийстве женщины и её четырехлетнего сына. Мужчина вышел на свободу в 2017 году, когда ему было 70 лет.

Отмечается, что полицейское отделение города Сими-Велли вновь открыло дело Коли. Расследование привело к обнаружению нового ДНК, в результате Коли был признан невиновным. Губернатор Калифорнии Джерри Браун оправдал его.

Городские власти выделят на выплаты Коли $4,9 млн. Остальные средства поступят из других источников.

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