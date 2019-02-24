Токио, 25 февраля, 2019, 02:05 — ИА Регнум. Новую американскую базу не хотят видеть на территории японской префектуры Окинава (остров Рюкю) около 70% жителей. Об этом говорят промежуточные результаты подсчета голосов.

Amagase Американские военные базы на Окинаве

По данным властей, 24 февраля в референдуме по вопросу строительства новой военной базы США приняли участие более 605 тыс. человек. К 21:30 по местному времени (15:30 мск) около 6% голосов уже подсчитали.

Против базы США высказались 23 тыс. человек, что составляет около 70% от проголосовавших. Еще 8 тыс. человек поддержали инициативу, а 2,8 тыс. человек воздержались от ответа.

Как сообщало ИА REGNUM, на референдуме был поставлен вопрос, согласны ли жители Окинавы с планами властей по переносу базы ВВС США «Футемма» на север острова или хотели бы, чтобы её вовсе не было на острове. Юридической силы референдум не имеет, так как проводится лишь в одной из префектур.