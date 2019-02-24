Вашингтон, 25 февраля, 2019, 01:46 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео заявил о рассмотрении любых сценариев, включая силовой, нацеленных на достижение в Венесуэле «демократии». Президента страны Николаса Мадуро он назвал самым худшим из тиранов в интервью телеканалу Fox News.

Gage Skidmore Майк Помпео

Все возможные варианты рассматриваются, отметил Помпео, говоря о возможной военной операции в Венесуэле. США уже начали помогать этой латиноамериканской стране и будут делать это впредь.

«Это — самый худший из самых ужасных тиранов, и я думаю, что венесуэльский народ это видит», — так Помпео охарактеризовал Мадуро.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля венесуэльская оппозиция попыталась ввезти в страну переданный Колумбией гуманитарный груз, однако власти Венесуэлы воспротивились этому. Мадуро объявил о закрытии границы с Бразилией и допустил, что граница с Колумбией также будет закрыта.

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