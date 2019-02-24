Владельцем прав на песню Maruv для «Евровидения» оказалась Россия
Киев, 25 февраля, 2019, 01:08 — ИА Регнум. Российской компании принадлежат права на песню «Siren Song», с которой украинская певица Maruv собирается выступить на фестивале «Евровидение». Об этом сообщает украинский «Телеканал 24» со ссылкой на данные Apple Music.
Вероятно, все лицензионные платежи от исполнения песни пополнят российский бюджет. Владельцем прав является компания Warner Music Russia, говорится в публикации.
Как сообщало ИА REGNUM, певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, была выбрана для участия в «Евровидении» от Украины. Однако Национальная общественная телерадиокомпаниия Украины заявила, что Корсун поедет на фестиваль, если откажется от гастролей в России. Певице отвели сутки на принятие решения. В 2019 году финал «Евровидения» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.
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