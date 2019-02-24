Киев, 25 февраля, 2019, 01:08 — ИА Регнум. Российской компании принадлежат права на песню «Siren Song», с которой украинская певица Maruv собирается выступить на фестивале «Евровидение». Об этом сообщает украинский «Телеканал 24» со ссылкой на данные Apple Music.

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Вероятно, все лицензионные платежи от исполнения песни пополнят российский бюджет. Владельцем прав является компания Warner Music Russia, говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, была выбрана для участия в «Евровидении» от Украины. Однако Национальная общественная телерадиокомпаниия Украины заявила, что Корсун поедет на фестиваль, если откажется от гастролей в России. Певице отвели сутки на принятие решения. В 2019 году финал «Евровидения» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

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