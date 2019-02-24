Кишинёв, 25 февраля, 2019, 00:56 — ИА Регнум. На парламентских выборах в Молдавии, по итогам подсчета 25% голосов, обозначились четыре партии, наверняка проходящие в будущий парламент. Как передает корреспондент ИА REGNUM, это Партия социалистов, Демпартия, оппозиционный блок ACUM и партия «Шор».

Pdm.md Владимир Плахотнюк

По предварительным данным, после обработки четверти всех протоколов по общенациональному округу Партия социалистов набирает 30% голосов, Демпартия — 29,5%, ACUM — 21%, «Шор» — 10,5%. Из партий, не преодолевающих шестипроцентный избирательный порог — Партия коммунистов (4,1%), Наша партия (2%) и Либеральная партия (1,1%). Остальные партии набирают менее чем полпроцента.

Отметим, что если для Демпартии Владимира Плахотнюка результат около 30% — большой успех, то для социалистов Додона, уверявших, что возьмут большинство мест в парламенте — полный провал. Также провальным можно считать итоги выборов для правой оппозиции. Для партии Илана Шора — осужденного судом первой инстанции по делу о краже 1 млрд евро из банковской системы страны — результат около 10% также можно считать большим успехом.

Напомним, голосование на парламентских выборах в Молдавии впервые проходило по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов избирали по партийным спискам, еще 51 — по одномандатным округам. Из 51 округа два созданы для голосования граждан Молдавии из Приднестровья, еще три — для остальных представителей молдавской диаспоры за рубежом.

Если ни одна из партий не получит большинства мандатов в парламенте, после выборов им придется вести переговоры о коалиции, либо «привлекать» в свои ряды депутатов от других партий, либо распускать парламент и выходить на новые досрочные выборы.