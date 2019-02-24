Лондон, 25 февраля, 2019, 00:45 — ИА Регнум. Голкипер футбольного клуба «Челси» Кепа Аррисабалага отказался покинуть поле незадолго до конца матча с «Манчестер Сити» в финале Кубка английской лиги. Запись инцидента опубликована в «твиттере» Soccer AM.

Catherine Kõrtsmik Кепа Аррисабалага

Главный наставник лондонского клуба Маурицио Сарри призвал вратаря, который ранее получил травму, уступить своё место другому игроку, однако Кепа ответил отказом и махнул рукой. Тренера возмутило поведение голкипера, он бросил на землю бутылку с водой и ушел с тренерской скамьи. Через некоторое время Сарри вернулся.

Итогом игры стала победа «Манчестер Сити» по пенальти (4:3). Кепе удалось отбить один из мячей.

После игры Сарри назвал инцидент недоразумением. Он пояснил, что хотел заменить вратаря из-за травмы, однако тот показал, что с ним всё в порядке. Наставник же не сразу понял Кепу, сообщает soccer.ru.

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