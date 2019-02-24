Барселона, Испания, 25 февраля, 2019, 00:18 — ИА Регнум. Новый складной смартфон Mate X с поддержкой технологии 5G был представлен китайской компанией Huawei на торжественной презентации в Барселоне. Об этом говорится в сообщении компании.

Эмблема Huawei

Речь идет о первой модели складного 5G-смартфона Huawei. В сложенном состоянии у устройства — два экрана. В развернутом виде диагональ экрана достигает восьми дюймов.

Гаджет отличается быстрым процессом зарядки — для накопления 85% заряда батареи требуется 30 минут. Еще одна особенность — механизм защиты данных пользователя с помощью шифрования.

Новинка будет стоить $2607. Директор по продажам Huawei Ричард Ю назвал Mate X смартфоном будущего, который обеспечивает самую высокую в мире скорость интернет-соединения.

Как сообщало ИА REGNUM, китайская компания Oppo Electronics Corporation также представила прототип смартфона, поддерживающего мобильную связь пятого поколения (5G). Устройство оснащено процессором Snapdragon 855 и 5G-модемом от американской компании Qualcomm.

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