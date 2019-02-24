Вашингтон, 24 февраля, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация в ближайшем будущем могут использовать горячую линию для решения споров в киберпространстве. Об этом информирует The Daily Beast со ссылкой на чиновников США.

Кибератака

По словам источников, необходимость использовать горячую линию, созданную в 2013 году, рассматривает разведсообщество США. Опасения сотрудников американских спецслужб связаны с предстоящими президентскими выборами-2020, отмечают чиновники.

«Это вариант (горячая линия), к которому мы (США и РФ) можем прибегать, когда при стремительном развитии кризисной ситуации почувствуем, что все другие способы не сработали», — сказал один из чиновников.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года директор Национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что РФ, Китай и Иран якобы пытались повлиять на ход промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре 2018 года. По его словам, эти страны вмешивались в выборы якобы для «продвижения своих интересов».

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