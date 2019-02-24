Гройсман заявил о росте минимальной зарплаты на Украине
Киев, 24 февраля, 2019, 23:29 — ИА Регнум. За последние три года минимальная заработная плата на Украине выросла с $50 до $150. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, заявление которого обнародовала пресс-служба правительства страны.
Иван Шилов ИА REGNUM
Гройсман и Порошенко
«Когда правительство (Украины) приступило к исполнению обязанностей, минимальная зарплата была около $50, а теперь $150, — сказал Гройсман. — Рост — втрое».
Как передавало ИА REGNUM, 19 февраля премьер-министр Украины Владимир Гройсман с трибуны парламента заявил, что Украина «переживает очень тяжелые времена независимости».
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