Москва, 24 февраля, 2019, 22:59 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы задержано и отменено 15 авиарейсов. Об этом сообщает в воскресенье, 24 февраля, сервис «Яндекс.Расписания».

Дарья Антонова ИА REGNUM Шереметьево

Так, по состоянию на 22:57 мск в аэропорту Внуково задерживается один рейсов, в Домодедово задержаны четыре рейса и восемь отменено, а в «Шереметьево» два рейса задержаны.

Причины отмены и задержки авиарейсов в столичных аэропортах пока неизвестны.