Пекин, 24 февраля, 2019, 22:48 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Китая и ряда государств Юго-Восточной Азии — Мьянмы, Таиланда и Лаоса — завершили очередное, ставшее уже регулярным, патрулирование на реке Меконг, которая в Китае именуется Ланьцанцзян, сообщает 24 февраля Синьхуа.

Jakub Hałun Река Меконг

Китайская флотилия, участвовавшая в рейде, насчитывает четыре судна, которые возвратились к месту базирования в порту Гуаньлэй в юго-западной провинции Юньнань. Всего в патрулировании участвовали девять судов. Операция продолжалась четыре дня, в ней участвовали в общей сложности 154 сотрудника правоохранительных органов. Преодолен маршрут, протяженностью свыше 500 км; досмотрены 16 автомобилей и более 10 тонн грузов.

В центре внимания правоохранителей находилось поддержание правопорядка в районе так называемого «Золотого треугольника, а также в других акваториях с повышенными криминальными рисками.

Отметим, что механизм совместного патрулирования Меконга был запущен в декабре 2011 года, и его целью является повышение уровня безопасности судоходства и защита местных жителей.