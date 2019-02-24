Прага, 24 февраля, 2019, 22:48 — ИА Регнум. В аэропорт Праги из-за технической неисправности экстренно вернулся самолёт Airbus A330 чешской авиакомпании CSA, выполнявший рейс в Сеул. Об этом сообщает портал Blesk со ссылкой на свои источники.

XLinhi CZ Airbus A330

По данным источника, самолет Airbus A330, на борту которого находились 268 человек, был вынужден взять обратный курс из-за утечки топлива.

«Пилоту пришлось развернуть самолет и совершить аварийную посадку в Праге», — передает вещатель.

Отмечается, что самолет совершил благополучную посадку, никто из людей не пострадал.

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