Кишинёв, 24 февраля, 2019, 22:42 — ИА Регнум. В Молдавии завершилось голосование на проходивших 24 февраля выборах в парламент страны. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Центризбиркоме, на момент закрытия избирательных участков в 21:00 по местному времени (22:00 мск) явка избирателей составила 49,14%.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

В ЦИК поступило несколько жалоб, в основном связанных агитацией на избирательных участках, подвозом и подкупом избирателей. Больше всего жаловались на подвоз избирателей из Приднестровья на участки, расположенные в Молдавии (в ПМР молдавские выборы не проводятся). При этом правящая Демпартия и пропрезидентская Партия социалистов обвинили друг друга в организации подвоза и подкупа людей из Приднестровья.

Голосование на паралментских выборах в Молдавии впервые проходило по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов избирали по партийным спискам, еще 51 — про одномандатным округам. Из 51 округа два созданы для голосования граждан Молдавии из Приднестровья, еще три — для остальных представителей молдавской диаспоры за рубежом.

По прогнозам, в парламент Молдавии имеют шансы пройти три или четыре политические силы. Речь идет о пропрезидентской Партии социалистов, оппозиционном блоке ACUM в составе партий «Действие и солидарность» и «Платформа DA», правящей Демпартии. Избирательный порог может преодолеть и партия «Шор» мэра Оргеева Илана Шора — главного обвиняемого по делу о краже миллиарда евро из банковской системы страны в 2014 году, уже осужденного по этому делу судом первой инстанции.

При этом, по большинству оценок, ни одна из партий не получит большинства мандатов в парламенте, таким образом, после выборов им придется вести переговоры о коалиции, либо «привлекать» в свои ряды депутатов от других партий, либо распускать парламент и выходить на новые досрочные выборы.