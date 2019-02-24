Дакка, 24 февраля, 2019, 22:21 — ИА Регнум. Мужчину, подозреваемого в захвате пассажирского самолета, убили в ходе спецоперации в Бангладеш. Об этом информирует The Daily Stars со ссылкой на свои источники.

Hamza Izourane Аэропорт Шах Аманат

«Вооруженный мужчина … был убит в ходе операции коммандос в аэропорту города Читтагонг», — передает вещатель.

Ранее информационный портал Bdnews24 сообщил, что 24 февраля в аэропорту Бангладеш неизвестный захватил пассажирский авиалайнер. Инцидент произошёл в аэропорту Шах Аманат города Читтагонг.

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