Брюссель, 24 февраля, 2019, 21:58 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро должен допустить гуманитарную помощь на территорию страны. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерика Могерини, обнародованном на сайте Совета ЕС.

European External Action Service Федерика Могерини

«Отказ режима признать чрезвычайную гуманитарную ситуацию ведет к эскалации напряженности, — заявила Могерини. — Поступают тревожные сообщения о беспорядках, актах насилия и росте числа жертв, особенно в приграничных районах».

Глава дипломатии ЕС добавила, что Брюссель уже выделил в 2018/2019 годах более 60 млн евро на гумпомощь для Венесуэлы.

Напомним, 24 февраля госсекретарь США Майк Помпео в интервью CNN сообщил, что власти США планируют ввести дополнительные ограничительные меры против Венесуэлы, чтобы оказать «давление» на президента страны Николаса Мадуро.

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