Тула, 24 февраля, 2019, 20:53 — ИА Регнум. Социально-спортивной выдалась минувшая неделя для Тульской области. Качество жизни в регионе оценили, Владимир Путин Тулу похвалил, а к весенней части чемпионата России по футболу подготовиться не успели.

Иван Шилов ИА REGNUM

Помощь, в которой нуждаются

Работу в качестве главы рабочей группы «Промышленность» Госсовета России и основные показатели социально-экономического развития региона за 2018 год обсудили губернатор Алексей Дюмин и руководитель администрации президента РФ Антон Вайно. Собеседники особо выделили демографию и социальную политику.

Для поддержки семей и повышения демографии в Тульской области поддерживают родителей, которые впервые стали мамами и папами. В частности, продолжили акцию «Подарок новорожденному», которая второй год реализуется на внебюджетные средства.

Губернатор также рассказал о развитии адресного подхода в оказании социальной поддержки. По словам Алексея Дюмина, актуализация мер социальной поддержки позволит предоставить людям именно ту помощь, в которой они по-настоящему нуждаются, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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В Топ-20

17-е место заняла Тульская область в рейтингерегионов по качеству жизни. Субъекты эксперты оценивали по 70 показателям на основе данных Росстата, Минздрава, Центробанка и других открытых источников. Отметим, что с прошлого года регион стабильно занимает 17 строчку. Впрочем, список лидеров тоже не изменился — это Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Эти субъекты получили по 70 баллов, а Тульская область — 54,7.

В аутсайдерах Кабардино-Балкария, Бурятия, Еврейская автономная область, Курганская область, Алтай, Калмыкия, Ингушетия, Забайкалье, Карачаево-Черкесия и Тува.

«Главное — стабильность. В 2017 году — 17 место, в 2018 году — 17 место», — написал житель Тулы Денис Пряников.

Составители рейтинга объединили в 11 групп 70 показателей: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Где взять транспорт?

В июле 2919 года тулякам представят новую маршрутную сеть общественного транспорта. А с 1 января 2020 года область начнет по ней действовать. Об этом порталу MySlo заявил начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администранции города Алексей Крыгин.

С прошлого года над созданием новой маршрутной сети Тулы работает «МосгортрансНИИпроект». Сегодня в Туле исследуют пассажиропоток, а после моделирования в городе запустят новую транспортную систему.

«По новой схеме, скорее всего, в городе будут работать 500−600 автобусов средней и большой вместимости, трамваев и троллейбусов. Главный вопрос — где взять эти 500−600 единиц транспорта? — цитирует портал чиновника. — Администрация готовит документацию для проведения конкурсов на оказание транспортных услуг по 44-му федеральному закону. И в этом случае у администрации будут четкие и конкретные рычаги воздействия на подрядчика, если он будет нарушать условия контракта, например расписание. Автобусы малой вместимости, скорее всего, будут сохранены для отдаленных населенных пунктов Большой Тулы».

Также представители тульской мэрии сегодня работают надо проектом безналичной оплаты: введению часового билета для двух и более пересадок или же льгот для тех, кто будет расплачиваться банковской картой.

Отмечено первым лицом государства

На этой неделе президент Владимир Путин огласил послание Федеральному Собранию РФ и затронул опыт Тульской области.

«В ближайшие годы мы должны сформировать ряд новых направлений на стыке здравоохранения и социального обслуживания. Так, надо в корне изменить систему помощи людям, нуждающимся в долговременном уходе и в стационаре, и дома; настроить ее на потребности конкретной семьи, конкретного человека; кому-то помочь в бытовых вопросах (привлечь патронажную службу, сиделку), а где-то обучить родственников медицинским и иным навыкам. Отработка этих индивидуальных принципов поддержки в прошлом году началась в Волгоградской, Костромской, Новгородской, Псковской, Рязанской и Тульской областях. За четыре года их нужно внедрить по всей стране», — сказал Путин.

В феврале 2019 года в Тульской области приняли закон «Об организации семейного сопровождения граждан пожилого возраста и инвалидов». Заключается трехсторонний договор между госучреждением соцобслуживания, нуждающимся в помощи и лицом, которое берет на себя обязательства по уходу. Последнему полагается материальное вознаграждение из областного бюджета.

Здесь футбола не будет

Как минимум 18 тысяч тульских болельщиков лишились футбольного зрелища, которое было запланировано на 2 марта. Российская премьер-лига запретила проводить «Арсеналу» домашний матч на одноименном стадионе с ПФК ЦСКА.

«Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей (газонов) с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей Чемпионата России по футболу «21» февраля 2019 года после проведения повторной проверки поля выявила, что положительной динамики формирования травяного покрытия не наблюдается. При этом клубу ранее были выданы рекомендации к обязательному немедленному исполнению для исправления ситуации, которые не были выполнены», — уточнили в пресс-службе РПЛ.

Скорее всего матч с московскими армейцами тульский «Арсенал» проведет на заявленном резервном стадионе в Химках. Однако и по этому полю необходимо дождаться решения комиссии чемпионата. Если же и этот вариант отпадет, то туляки и москвичи 18 тур проведут на поле, которое назовет премьер-лига.