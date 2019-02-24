Калуга, 24 февраля, 2019, 16:19 — ИА Регнум. В Калужской области в отношении директора муниципального унитарного предприятия (МУП) «Благоустройство посёлка Товарко» возбуждено уголовное дело по статье 315 УК РФ за неисполнение решения суда о запрете захоронения мусора на закрытом полигоне ТКО. Об этом 24 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области

По её словам, ещё в июле 2016 года в Дзержинском районном отделе судебных приставов на основании судебного решения было возбуждено исполнительное производство, предметом исполнения которого было — прекратить захоронение отходов на полигоне в поселке Товарково. После применения к должнику мер принудительного исполнения — в том числе взыскания административных штрафов и исполнительского сбора на общую сумму 150 тысяч рублей — удалось добиться исполнения решения судам.

Между тем, осенью 2018 года прокуратурой и жителями поселка Товарково установлено, что в нарушение судебного решения размещение отходов на полигоне вновь производится. Исполнительное производство было возобновлено, судебными приставами совместно с Росприроднадзором осуществлен выезд на полигон, где факт неправомерного размещения отходов зафиксирован документально. Руководство МУП «Благоустройство поселка Товарково» было дважды привлечено к административной ответственности и получило наказание в виде штрафов на сумму 100 тысяч рублей.

Напомним, согласно ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда) директору муниципального грозит уголовное наказание вплоть до лишения свободы сроком на 2 года.