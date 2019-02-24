Красноярск, 24 февраля, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Экспедиция из Эстонии на самую северную точку материка Евразия, мыс Челюскин, потеряла один внедорожник. Об этом 24 февраля сообщает ТАСС.

(сс) Ansgar Walk Полярная станция на мысе Челюскин

Машина провалилась в трещину в Красноярском крае во льдах в 26 километрах от конечной точки маршрута, метеостанции имени Фёдорова. По словам участников экспедиции, внедорожник ушёл под лёд меньше, чем за 40 секунд.

Никто из участников экспедиции не пострадал, люди успели выбраться из машины до её погружения в воду. К метеостанции люди добрались на двух оставшихся автомобилях.

Обратно в Таллин участники экспедиции планируют добираться на двух машинах. Водитель и пассажир утонувшего внедорожника с мыса Челюскин вылетят в Таллин на самолёте.

В составе экспедиции семь человек. Автопутешественники стартовали из Таллина 26 января этого года. Почти за месяц пути они проехали около 10 тысяч километров, часть пути пролегала по зимникам. Как пояснили участники экспедиции, они ехали по треку, который дала предыдущая экспедиция.

Ранее ИА REGNUM сообщало о спасении трёх человек, провалившихся под лёд в Сальском районе Ростовской области.