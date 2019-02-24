Вашингтон, 24 февраля, 2019, 15:29 — ИА Регнум. Команда астрономов, открывшая 12 новых спутников Юпитера, объявила конкурс для выбора названий для пяти из них. Об этом сообщает пресс-служба Института Карнеги.

Юпитер

Команда астрономов во главе со Скоттом Шеппардом из Института Карнеги обнаружила несколько новых спутников Юпитера в 2017 году. Результаты наблюдений были подтверждены в июле 2018 года, после чего количество известных спутников Юпитера увеличилось на 12, достигнув 79.

Астрономы, открывшие новые спутники, решили провести конкурс, который поможет выбрать названия для пяти из них. Они просят присылать предложения на аккаунт @JupiterLunacy в социальной сети Twitter с хэштегом #NameJupitersMoons.

Отмечается, что предлагаемые названия должны удовлетворять следующим требованиям:

Спутник Юпитера должен быть назван в честь персонажей римской или греческой мифологии, имеющих отношение к богу, известному в римской культуре как Юпитер, а в греческой — как Зевс;

Длина названия не должна превышать 16 символов, предпочтение будет отдаваться вариантам, состоящим из одного слова;

Название не должно воспринимать как оскорбительное носителями любого языка и культуры;

Название не должно быть слишком похоже на уже существующие названия космических тел;

Запрещены названия коммерческого характера;

В качестве названия не должны использоваться имена политических, военных или религиозных деятелей;

Спутник не может быть назван в честь ныне живущего человека.

Конкурс будет проходить до 15 апреля 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года астрономы из США представили результаты наблюдений Большого Красного пятна на Юпитере, которые позволили предположить, что в облаках Юпитера содержится вода.