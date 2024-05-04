Сочи, Краснодарский край, 24 февраля, 2019, 15:05 — ИА Регнум. Мужчина, отдыхавший в Сочи, погиб, выпав с балкона отеля «Marins Park Hotel». Об этом 24 февраля сообщила пресс-служба Следственного управления следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

Marins Park Hotel в Сочи

ЧП произошло вечером 23 февраля. Мужчина 39 лет упал с шестого этажа многоэтажного здания сочинского отеля, находящегося на улице Морской.

Работники отеля вызвали бригаду скорой помощи, но медики не смогли спасти пострадавшего. Мужчина скончался на месте от полученных при падении травм.

По предварительным данным, мужчина приехал на отдых в Сочи из другого региона. Причины и обстоятельства его падения с балкона отеля выясняются. По факту происшествия идёт расследование, назначены необходимые экспертизы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о падении из окна четырёхлетнего ребёнка в городе Грозном. Ребёнок погиб, выпав из окна пятого этажа. По данному факту проводится проверка.