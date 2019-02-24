Лестер, Великобритания, 24 февраля, 2019, 14:59 — ИА Регнум. Футбольный клуб Английской Премьер-лиги «Лестер Сити» освободил французского специалиста Клода Пюэля от занимаемой им должности главного тренера, сообщает февраля официальный сайт английской команды.

(сс) Pymouss44 Клод Пюэль

«Лестер Сити» сегодня расстался с Клодом Пюэлем, оставившим должность главного тренера — летнему команды», — говорится в сообщении на официальном сайте. Также клуб выразил специалисту благодарность за проделанную им работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Вместе с французом команду покинул ассистировавший ему Джеки Бонневэй. Временно исполняющим обязанности главного наставника «Лестера» и его ассистента назначены Майк Стоуэлл и Адам Сэдлер.

Отметим, Клода Пюэль, пришедший в команду осенью 2017 года, был уволен с поста главного наставника «Лестер Сити» после поражения его подопечных с командой «Кристал Пэлас» в матче 27-го тура АПЛ и это стало седьмым проигрышем клуба в последних девяти играх. «Лестер Сити» после 27 туров АПЛ занимает двенадцатую строчку турнирной таблицы, имея в активе 32 очка.