Барселона, Испания, 24 февраля, 2019, 14:43 — ИА Регнум. Китайская компания Xiaomi представила смартфон, поддерживающий стандарт связи пятого поколения (5G), на пресс-конференции в Барселоне перед открытием выставки MWC 2019. Об этом сообщает TechCrunch.

(сс) Sham Hardy Упаковка из-под Xiaomi

Поддержку 5G получила модификация флагманского смартфона Mi Mix 3, выпущенного в октябре 2018 года. Главные отличия новой модели — обновлённый чип от Qualcomm Snapdragon 855 (вместо Snapdragon 845) и модем Qualcomm X50 5G.

Представитель Xiaomi Донован Сунг сообщил, что продажа Mi Mix 3 5G начнётся в мае 2019 года, стоимость устройства на европейском рынке составит $680.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на собственной конференции перед открытием выставки MWC 2019 прототип смартфона с поддержкой 5G представила другая китайская компания — Oppo. В представленном прототипе также используются процессор и модем 5G от американской компании Qualcomm, однако представители Oppo не назвали даты начала продаж нового смартфона.