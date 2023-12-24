Кишинёв, 24 февраля, 2019, 14:24 — ИА Регнум. В Молдавии 24 февраля проходят парламентские выборы. Как передает корреспондент ИА REGNUM, по информации на 13:00 по местному времени (14:00 мск) явка на участки составила около 21%.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в Молдавии

Голосование впервые проходит по смешанной системе: 50 депутатов изберут по партийным спискам, еще 51 — про одномандатным округам. Из 51 округа два созданы для голосования граждан Молдавии из Приднестровья, еще три — для остальных представителей молдавской диаспоры за рубежом.

Согласно опросам и прогнозам аналитиков, в парламент имеют шансы пройти три или четыре политические силы. Речь идет о пропрезидентской Партии социалистов, оппозиционном блоке ACUM в составе партий «Действие и солидарность» и «Платформа DA», правящей Демпартии. Избирательный порог может преодолеть и партия «Шор» мэра Оргеева Илана Шора — главного обвиняемого по делу о краже миллиарда евро из банковской системы страны в 2014 году, уже осужденного по этому делу судом первой инстанции.

Ни одна из партий, согласно опросам, не получит большинства мандатов в парламенте, таким образом, после выборов им придется вести переговоры о коалиции, либо «привлекать» в свои ряды депутатов от других партий, либо распускать парламент и выходить на новые досрочные выборы.

Наиболее вероятным сценарием считается создание в том или ином виде союза Демпартии Владимира Плахотнюка и Партии социалистов Игоря Додона с возможным участием партии «Шор» либо роспуск парламента и досрочные выборы. Не исключены также масштабные поствыборные уличные протесты.