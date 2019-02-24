Казань, 24 февраля, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Женщина и её 11-летний сын в Казани пострадали, отравившись угарным газом. Об этом 24 февраля сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарии.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

Инцидент произошёл в частном жилом доме, расположенном на улице Латышских стрелков в Советском районе города Казани. Пострадали женщина 1980 года рождения и её ребёнок, мальчик 2007 года рождения.

Пострадавшие были госпитализированы в лечебные учреждения города с диагнозом «отравление средней степени тяжести». Мальчик был госпитализирован в детскую республиканскую клиническую больницу Казани, его мать доставили в седьмую городскую клиническую больницу.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух случаях отравления угарным газом в Дагестане в городе Махачкале. В первом случае погибли два человека, в том числе несовершеннолетний ребёнок.Во втором случае угарным газом отравилась семья из четырёх человек, в том числе двое детей. Все пострадавшие были госпитализированы.