Санкт-Петербург, 24 февраля, 2019, 14:35 — ИА Регнум. Защитники хоккейного санкт-петербургского клуба СКА Патрик Херсли и Андрей Зубарев будут в строю уже в понедельник, заявил главный тренер СКА Илья Воробьев журналистам 24 февраля на пресс-конференции.

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Такой комментарий главный наставник санкт-петербургской команды дал в ответ на вопрос одного из журналистов о том, почему на открытой тренировке СКА перед плей-офф Кубка Гагарина нынешнего сезона не было видно Херсли и Зубарева.

Кроме это, Илья Воробьев не стал выдавать журналистам информацию о том, кто начнет серию плей-офф в воротах СКА и отказался рассказать о травмах игроков.

«По травмам перед плей-офф ни один нормальный тренер не распространяется. Я бы себе в ногу стрелял, если бы сейчас вам что-нибудь сказал», — заявил главный тренер СКА в ответ на вопрос одного из журналистов о травмированных игроках команды.

Отметим, плей-офф Кубка Гагарина нынешнего сезона стартует в КХЛ в понедельник, 25 февраля. Первым соперником санкт-петербургского СКА в плей-офф станет московский хоккейный клуб «Спартак».