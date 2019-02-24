Сантьяго, 24 февраля, 2019, 14:02 — ИА Регнум. Две гражданки Израиля погибли в Чили в результате столкновения лодки со скалой во время водной прогулки. Об этом 24 февраля сообщил 9-ый канал телевидения Израиля.

(сс) Evelyn Proimos Река Серрано. Чили

По полученной информации лодка Zodiac с туристами опрокинулась после столкновения со скалой во время водной экскурсии по реке Серрано на юге Чили. Инцидент произошёл возле водопада на территории национального парка Торрес-дель-Пайне (Torres del Paine), расположенного в Патагонии.

Погибшим туристкам было 61 и 71 год. Ещё четверо граждан Израиля получили тяжёлые травмы, а десять человек пострадали легко. Для поисков и спасения пострадавших были задействованы вертолёты. Все спасённые были госпитализированы.

По версии местных властей, инцидент произошёл по вине капитана лодки, который не справился с управлением. Судно принадлежит местному туроператору.

Посол Израиля в Чили Эльдад Хаит пояснил, что группа туристов, совершавшая поездку на лодке, не была экстремалами. Это были преимущественно пожилые люди. Будет проверено, был ли сформирован маршрут с учётом возраста туристов.

Расследование причин и обстоятельств инцидента продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о происшествии с турецким судном в Италии. Грузовое судно Efe Murat налетело на волнорез в районе набережной в итальянском городе Бари. Никто из членов экипажа судна не пострадал.